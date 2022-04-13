تشاووش أوغلو: طريقة معاملة الفلسطينيين قد تؤثر على العلاقات الدافئة بين تركيا وإسرائيل

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن "العلاقات المستدامة" بين إسرائيل وتركيا ستتطلب من تل أبيب "احترام القانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية".

وأفاد تشاووش أوغلو بأن المشكلة الرئيسية التي ما تزال قائمة بين تركيا وإسرائيل هي انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وكذلك حيال العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، داعيا إسرائيل إلى ضرورة احترام القانون الدولي تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أن الحوار الإسرائيلي التركي الحالي كان بناء ويعني تطورا إيجابيا ملحوظا بين الجانبين، مجددا التأكيد أن بلاده ترغب في "بناء علاقة أكثر استدامة مع إسرائيل، وعزمها إدارة حوار بناء بشأن القضايا الإقليمية، مثل إيران وسوريا وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، مثل التجارة والاستثمار والطاقة والسياحة".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية رحبت بتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية وتدعم ذلك، لافتا إلى أنه سيزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة وزير الدفاع خلوصي أكار.

ودعا تشاووش أوغلو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس خلال شهر رمضان، وقال إنه يأمل "ألا تؤدي الهجمات الأخيرة التي شنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين والحوادث التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين إلى مزيد من التصعيد".

المصدر: axios