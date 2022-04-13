تركيا: العالم يدخل في حرب باردة عواقبها طويلة الأمد

قال إبراهيم قالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم دخل حقبة جديدة من الحرب الباردة، والتي ستستمر آثارها لعقود قادمة.

وكتب قالين في "تويتر": "تستمر الأزمة الأوكرانية في التعمق، والأخطاء المتبادلة والبحث عن توازن جديد للقوى وحسابات قصيرة المدى للمصالح ستؤدي إلى خسائر استراتيجية كبيرة ودراما بشرية على المدى المتوسط، ولكننا دخلنا حقبة جديدة من الحرب الباردة ستستمر عواقبها لعقود".

وأضاف: "سيتم تحقيق توازنات جديدة في جميع المجالات، من الغذاء وأمن الطاقة إلى الديناميكيات الجيوسياسية والتحالفات الإقليمية. وستحافظ تركيا على موقفها المتوازن وستواصل مبادراتها المتعددة الأوجه لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والعدالة خلال هذه الفترة الحرجة".

المصدر: "أ ف ب"