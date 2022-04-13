بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يقتحم قرية في شرق رام الله ويحاصر منزلا

اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية سلواد شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وحاصر منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة، اعتقل خلالها عدد من الأهالي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "اعتقل خلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إطلاق نار فورية، قبل أو خلال عيد الفصح اليهودي، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وصلت إلى جهاز الأمن العام الشابك".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها، إن أحد أفراد الخلية المزعومة، فر إلى مبنى قريب، وتحصن داخله برفقة شبان مسلحين، الأمر الذي دفع عناصر الجيش إلى تفعيل إجراء "طنجرة الضغط"، الذي يدعو المطلوبين إلى تسليم أنفسهم، أو تدمير المنزل على من فيه.

وحسب القناة الإسرائيلية فإنه خلال عملية الاعتقال واقتحام سلواد، تعرض عناصر الجيش الإسرائيلي للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، وإطلاق النار.

وشهد محيط المنزل اشتباكا مسلحا مع الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية محلية، والتي ذكرت أن "الاحتلال يدفع بتعزيزات إضافية جديدة إلى بلدة سلواد شمال شرق رام الله، تزامنا مع استمرار حصار منزل وتحويل عائلة لدروع بشرية".

المصدر: "عرب 48"