ابنة معتقل إيراني يحمل الجنسية البريطانية: "لندن تخلت عن والدي"

قالت ابنة معتقل إيراني يحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية إن الحكومة البريطانية تخلت عن والدها بعد الإفراج عن إيرانيين ـ بريطانيين منتصف مارس الماضي.

ونقلت "فرانس برس" عن روكسان، ابنة مراد طاهباز، أن الحكومة البريطانية "جعلتنا نصدق طوال هذا الوقت أنه كان جزءا من الاتفاق الذي كانت تبرمه من أجل الرهينتين الأخريين" وذلك في إشارة إلى اتفاق أدى إلى إفراج طهران عن نازنين زاغاري-راتكليف (43 عاما) وأنوشه آشوري (67 عاما)، وعودتهما إلى بريطانيا، بعد احتجازهما لسنوات في إيران.

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بينما ما زال والدها الناشط البيئي (69 عاما) في السجن منذ 2018، بعد الحكم عليه بـ 10 سنوات بتهمة "التآمر مع الولايات المتحدة".

وأضافت روكسان من أمام وزارة الخارجية في لندن حيث كانت تحتج: "لكنه ما زال هناك. لقد تخلت عنه حكومته" وهي تحمل لافتة كتب عليها "أعيدوا والدي إلى الوطن".

وتقول وزارة الخارجية البريطانية إن قضية طاهباز كانت أكثر تعقيدا "لأن إيران تعتبره مواطنا أمريكيا".

وكانت روكسان ضمن مجموعة متظاهرين، طالبوا من أمام الوزارة بالإفراج أيضا عن الناشط الحقوقي العمالي مهران رؤوف الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية والذي اعتقل في أكتوبر 2020 وحكم بالسجن عشر سنوات و8 أشهر.

المصدر: "أ ف ب"