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سجن طاقم طيران كندي بأكمله في جمهورية الدومينيكان بعد الإبلاغ عن وجود مخبأ من الكوكايين

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سجن طاقم طيران كندي بأكمله في جمهورية الدومينيكان بعد الإبلاغ عن وجود مخبأ من الكوكايين
AFP
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تم اعتقال وسجن طاقم شركة طيران كندية بالكامل في جمهورية الدومينيكان بعد أن أبلغوا الشرطة بوجود مخزون ضخم من الكوكايين في الطائرة في وقت سابق من هذا الشهر.

واكتشف أفراد الطاقم الخمسة لشركة Pivot Airlines وأبلغوا عن وجود مواد مهربة على متن الطائرة أثناء هبوطها في مطار بونتا كانا الدولي في جمهورية الدومينيكان في 5 أبريل.

وقالت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات في جمهورية الدومينيكان إن ثماني عبوات، تحتوي كل منها على 25 عبوة أصغر من الكوكايين، يبلغ مجموع وزنها 200 كجم كانت موجودة في مقصورات التحكم بالطائرة، مشيرة إلى أن قيمة الكوكايين تبلغ حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

وكانت الطائرة المستأجرة قد وصلت إلى مطار بونتا كانا في 31 مارس وكان من المقرر أن تتجه إلى تورونتو.

وقالت شركة الطيران إن أفراد طاقمها عثروا على الممنوعات في حجرة صيانة تحتوي على معدات كهربائية بالغة الأهمية وأبلغوا الشرطة المحلية في جمهورية الدومينيكان وشرطة الخيالة الكندية الملكية، مؤكدة أن الطاقم محتجز في جمهورية الدومينيكان، ومن بين المعتقلين القبطان والضابط الأول وطاقم الطائرة ومهندس الصيانة.

وأفادت بأن الطاقم "تجنب كارثة جوية محتملة قد تكون ناجمة عن الوزن الزائد وقرب العبوات القابلة للاشتعال من المعدات الكهربائية"، مشددة على أنه "من غير المقبول أن يظل الطاقم محتجز لتحقيق مدته محتمل مدته 12 شهرا، في جريمة أبلغوا هم عنها".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة طاقمنا وأمنه والمعاملة الأخلاقية والإنسانية"، مبينة أن "أفراد الطاقم محتجزون في منشآت احتجاز منفصلة، وأن الرجال كانوا داخل زنازين جماعية مع مجرمي المخدرات المتهمين".

المصدر: "الإندبندنت"

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