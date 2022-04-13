جهاز الأمن الأوكراني: عملية القبض على مدفيدشوك استمرت أكثر من شهر

كشف رئيس جهاز الأمن الأوكراني إيفان باكانوف أن عملية إلقاء القبض على زعيم حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" المعارض فيكتور مدفيدشوك استمرت أكثر من شهر.

وقال باكانوف في حديث لقناة "رادا" التلفزيونية الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن "هذه كانت عملية خاصة معقدة وخطيرة بالنسبة للكثير من المشاركين فيها، استمرت أكثر من شهر".

وأضاف أن "الرئيس كلف جهاز الأمن الأوكراني بذلك، وبذلنا قصارى جهودنا لتحديد مكان السيد مدفيدشوك".

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وأضاف أن مدفيدشوك سيمثل أمام المحكمة قريبا، التي من المتوقع أن تصدر قرارا بحبسه على ذمة التحقيق.

يذكر أن السلطات الأوكرانية اتهمت مدفيدشوك بالخيانة العظمى في أكتوبر الماضي، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية. وهو غادر منزله في أواخر فبراير تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكان مكان تواجده مجهولا منذ تلك الفترة.

المصدر: نوفوستي