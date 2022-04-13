سيناتور جمهوري: الصفقة النووية مع إيران ستمنح شي وبوتين وخامنئي نصرا كبيرا

قال السيناتور الجمهوري تود يونغ إن "الصفقة النووية مع إيران ستمنح الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين والمرشد الإيراني علي خامنئي "نصرا كبيرا".

وكتب عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، لموقع شبكة "فوكس نيوز": "تخيل أن صفقة يتم إبرامها مع إيران الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم وبرعاية روسيا والحزب الشيوعي الصيني. الصفقة من شأنها أن تمهد الطريق لطهران لتطوير أسلحة نووية، وأيضا زيادة عنفها في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وحذر من أنه "سيكون من الحماقة أن تعقد أمريكا الصفقة، ولكن إذا لم يغير الرئيس جو بايدن رأيه، فقد يحاول إقناع الشعب الأمريكي بهذه الصفقة"، معتبرا أنه "قبل أن يمنح بايدن فوزا كبيرا لإيران وروسيا والصين ويتسبب في كارثة أخرى للسياسة الخارجية، يجب على الرئيس الابتعاد عن طاولة المفاوضات".

وأضاف: "الرئيس السابق دونالد كان محقا في الانسحاب من خطة العمل المشتركة. بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أوقفت إيران برنامجها النووي مؤقتا، لكنها لم تنهه مقابل 1.7 مليار دولار نقدا و150 مليار دولار أخرى قيمة خفض العقوبات. لقد كانت صفقة عظيمة بالنسبة للنظام في طهران، لكنها كانت سيئة بالنسبة لأمريكا، وستكون الصفقة الثانية المقترحة أسوأ من الأولى".

وتساءل يونغ: "ماذا ستجني أمريكا من هذه الصفقة؟ إن نافذة إيران لتطوير اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي ستتأخر من خمسة أسابيع إلى ستة أشهر، وقد تتقوض بشدة قدرة أمريكا على وقفها في المستقبل"، مشددا على أن "الاتفاق الذي يسمح لإيران بإدراك طموحاتها النووية هو أمر خطير بما فيه الكفاية، لكن تخفيف العقوبات وإلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من شأنه أن يصب البنزين على الحرائق المشتعلة بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأوضح أن "الصفقة الجديدة تتجاوز الأسلحة النووية، وستمول المزيد من الهجمات الإيرانية في جميع أنحاء المنطقة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان الرئيس بايدن يريد حقا منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وكسب دعم الحزبين، فيجب عليه الاستفادة من العقوبات، وليس رفعها، وربط أي اتفاق بإنهاء تصدير طهران للإرهاب والعنف في جميع أنحاء العالم. وينبغي على الرئيس بعد ذلك تقديم هذه الاتفاقية إلى الكونغرس كمعاهدة للتصديق عليها. وباستثناء ذلك، فهذه صفقة خطيرة لا ينبغي لأمريكا أن تعقدها، ويجب على الإدارة الجمهورية المستقبلية أن تنسحب منها على الفور".

المصدر: "فوكس نيوز"