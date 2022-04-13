الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على سد الثغرات في الحاجز الأمني ​​مع الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ووزارة الدفاع يعملان على طول الحاجز الأمني ​​مع الضفة الغربية من أجل "سد الثغرات التي يستخدمها الفلسطينيون لدخول إسرائيل بشكل غير قانوني".

وقال الجيش إنه يقوم بإصلاح ثقوب على امتداد عشرات الكيلومترات من السياج وإنه يحفر خنادق لمنع المركبات من عبور ما يسمى بمنطقة "التماس" على طول الحاجز الأمني ​​في الضفة الغربية، وبذل جهود أخرى لتعزيز الدفاعات على طول الجدار.

وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي على أن "مهمتنا هي إغلاق منطقة التماس بطريقة لن تسمح بالعبور غير القانوني"، مؤكدا "أننا سنواصل العمل في أي مكان وبأي طريقة وبالقدر اللازم لإحباط الهجمات الإرهابية".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، عززنا المنطقة بشكل كبير بالقوات والوسائل الهندسية من أجل تحسين البنية التحتية للجدار".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"