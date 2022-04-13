"أنا وزوجي وأولادي حل علينا يوم أسود".. زوجة ميدفيتشوك ترتدي الحجاب وتخاطب أردوغان لإنقاذه - فيديو

خاطبت أوكسانا مارتشينكو زوجة زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك، في رسالة بالفيديو وجهتها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل وإنقاذ زوجها.

وقالت: "الرئيس المحترم أردوغان.. أنا أوكسانا مارتشينكو زوجة زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك، أتوجه إليكم بطلب المساعدة".

وأضافت: "في 12 أبريل اعتقل زوجي من قبل قوات الأمن الأوكراني وبأمر خاص من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وهو الآن محتجز في مكان مجهول كمعتقل، إذ حاولوا قبل ذلك اتهامه بقضية سياسية".

وتابعت: "وزوجي لم ينتهك أي قوانين البتة.. كل ما حدث ويحدث ينتهك الحقوق والقوانين الأوكرانية والقوانين والأعراف الدولية".

وأوضحت، أن "اعتقال وحجز زوجي يؤكد أن هذا مظهر من مظاهر الإرهاب.. سيادة الرئيس أنتم تؤيدون السلام، وأنكم قلتم أكثر من مرة أنكم صديق لبلدي أوكرانيا وكذلك صديق لروسيا، وأنا أؤمن بذلك".

وقالت: "كما يقال في تركيا (الصديق الجيد يظهر في اليوم الأسود)"، مكررة العبارة بالتركية.

وأضافت: "أنا وزوجي فيكتور وأطفالي حل علينا هذا اليوم الأسود.. أنا قلقة جدا على حياة فيكتور.. لديكم سمعة طيبة وكبيرة، الكل يحترمكم ويستمعون لكم.. أرجوكم سيادة الرئيس أن تستخدموا علاقاتكم وتأثيركم من أجل إنقاذ حياة وتحرير زوجي فيكتور ميدفيدشوك.. مع فائق الاحترام والتقدير أوكسانا مارتشينكو".

ووجهت مارتشينكو في وقت سابق، رسالة بالفيديو إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تطالبه فيها بالتدخل لإطلاق سراح زوجها.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني أمس الثلاثاء عن اعتقال ميدفيدشوك، الذي سبق أن وضع رهن الإقامة الجبرية بتهمة "الخيانة العظمى"، قبل أن يبلغ مكتب المدعي العام الأوكراني باختفائه في نهاية فبراير عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تيليغرام + "يوتيوب"