بايدن يمدد حالة الطوارئ المتعلقة بروسيا لمدة عام

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بروسيا لمدة 12 شهرا، والتي فرضت قبل عام فيما يتعلق بـ"بعض الإجراءات الضارة" من جانب السلطات الروسية.

وفي رسالة وجهها بايدن إلى رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ بشأن استمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بـ"أنشطة خارجية ضارة محددة للحكومة الروسية"، قال بايدن إن "الحكومة الروسية تحاول منع إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في الولايات المتحدة وحلفائها، واستخدام الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية، واضطهاد الصحفيين والمعارضين خارج روسيا، بالإضافة إلى تقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف: "لذلك قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 14024 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2021 فيما يتعلق بأنشطة خارجية ضارة محددة للحكومة الروسية".

المصدر: البيت الأبيض