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تركيا تعلن نجاح تجربة لذخيرة "MAM-L" من مسيرة "آق سونغور"

أخبار العالم

تركيا تعلن نجاح تجربة لذخيرة
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، نجاح ذخيرة "MAM-L"، التي يتم إطلاقها لأول مرة من الطائرة المسيرة المحلية "آق سونغور"، في إصابة هدفها.

وأفادت الوزارة في تدوينة عبر "تويتر"، أن الإطلاق تم ضمن إطار مناورات "الوطن الأزرق 2022".

وأضافت: "تم إطلاق ذخيرة MAM-L الوطنية الذكية لأول مرة من المسيرة الوطنية آق سونغور التي دخلت حديثا الخدمة في قواتنا البحرية".

وأشارت إلى أنه تم بنجاح إصابة هدف سطحي (فوق سطح الماء) في شرق البحر المتوسط، وأرفقت التدوينة بمقطع مصور يظهر لحظة إصابة الهدف.

المصدر: "الأناضول"

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