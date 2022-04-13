تركيا تعلن نجاح تجربة لذخيرة "MAM-L" من مسيرة "آق سونغور"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، نجاح ذخيرة "MAM-L"، التي يتم إطلاقها لأول مرة من الطائرة المسيرة المحلية "آق سونغور"، في إصابة هدفها.

وأفادت الوزارة في تدوينة عبر "تويتر"، أن الإطلاق تم ضمن إطار مناورات "الوطن الأزرق 2022".

Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.#MSBpic.twitter.com/URMhsTI78M — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2022

وأضافت: "تم إطلاق ذخيرة MAM-L الوطنية الذكية لأول مرة من المسيرة الوطنية آق سونغور التي دخلت حديثا الخدمة في قواتنا البحرية".

وأشارت إلى أنه تم بنجاح إصابة هدف سطحي (فوق سطح الماء) في شرق البحر المتوسط، وأرفقت التدوينة بمقطع مصور يظهر لحظة إصابة الهدف.

المصدر: "الأناضول"