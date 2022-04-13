باكستان.. عمران خان يعتزم الكشف عن "مفاجأة" بشأن الحكومة الجديدة في البلاد

قال متحدث باسم "حركة الإنصاف" الباكستانية التي يقودها رئيس الوزراء المقال عمران خان، إن زعيم الحزب سيقدم "مفاجأة" خلال تجمع عام في مدينة لاهور لإثبات أن الحكومة غير مقبولة.

ونقلت إذاعة "جيو نيوز" الباكستانية عن المتحدث فروخ حبيب قوله: "سيكون خطاب خان مفاجأة زائدة، نريد أن نعطي رسالة واضحة لرئيس الوزراء الجديد شهباز شريف مفادها بأن الحكومة المستوردة غير مقبولة، ولن ندع هذه الحكومة تعمل".

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وأكد المتحدث أيضا أن "حركة الإنصاف" ستطلق حملة عامة من خلال تنظيم تجمع حاشد في مدينة بيشاور يوم الأربعاء، بعد ذلك، ستنظم الاحتجاجات في كراتشي يوم السبت وفي لاهور في 23 أبريل.

ووفقا لخان، أثارت سياسته الخارجية المستقلة غضب القوى الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقال إن هذه القوى مولت إجراءات المعارضة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته.

ونفت وزارة الخارجية الأمريكية ما جاء في بيان خان ووصفته بأنه غير صحيح.

ويوم الأحد الماضي، أطاح البرلمان الباكستاني بخان في تصويت حجب الثقة وتم قبول الاقتراح بالإجماع بأغلبية 174 صوتا.

والاثنين، انتخب المشرعون زعيم المعارضة شهباز شريف من حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" رئيسا جديدا للوزراء.

وعشية الانتخابات اندلعت موجة من الاحتجاجات في البلاد، حيث شارك الآلاف في مسيرات دعم خان وحزبه.

بعد وقت وجيزة من تعيين رئيس الوزراء الجديد، طالب خان بإجراء انتخابات برلمانية على الفور، يتم فيها تعيين رئيس جديد للحكومة.

المصدر: إذاعة "جيو نيوز" الباكستانية + وكالات