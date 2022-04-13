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روسيا تفتح قضية جنائية ضد رئيس بلدية دنيبر بشأن التحريض على الإبادة الجماعية

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روسيا تفتح قضية جنائية ضد رئيس بلدية دنيبر بشأن التحريض على الإبادة الجماعية
Globallookpress
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين - أرشيف
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فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد عمدة مدينة دنيبر الأوكرانية على خلفية تهم بالتحريض على الإبادة الجماعية.

وجاء في بيان اللجنة: "بدأت إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية ضد رئيس بلدية مدينة دنيبر في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بوريس فيلاتوف، وذلك بموجب الفقرة 4 من القانون 33 والقانون 357 من القانون الجنائي الروسي (التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، أي التحريض على أعمال تهدف إلى التدمير الكامل أو الجزئي لهذه المجموعة)".

ودعا رئيس بلدية دنيبر بوريس فيلاتوف في وقت سابق، على شبكات التواصل الاجتماعي إلى "قتل الروس في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "تاس"

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