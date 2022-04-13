كوريا الجنوبية.. اختيار نائب مقرب من الولايات المتحدة لمنصب وزير الخارجية

اختار الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول النائب البرلماني بارك جين، وهو سياسي مخضرم على دراية جيدة بالعلاقات مع الولايات المتحدة، لمنصب وزير الخارجية.

وأعلن يون عن ثمانية مرشحين لمجلس وزرائه، بما في ذلك اختياره المفاجئ لأقرب زملائه في النيابة العامة هان دونغ هون لمنصب وزير العدل، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس معهد البحوث والتدريب القضائي.

كما رشح النائب كوون يونغ سيه، وهو نائب برلماني لأربع فترات عمل سفيرا لدى الصين بين عامي 2013 و2015، لمنصب وزير الوحدة. واختار كيم ديه-كي، التكنوقراط الاقتصادي، لمنصب رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية.

وقال يون في مؤتمر صحفي شارك فيه المرشحون للمناصب الوزارية: "لقد قررت أنه أفضل شخص يشرف على الإدارة القضائية، ليس فقط من خلال تنفيذ القانون ولكن أيضا من خلال التخطيط للعمل في الإدارة القضائية والنيابة"، مضيفا: "هان يجيد اللغة الإنكليزية ولديه خبرة في الشؤون الدولية، مما يجعله الشخص المثالي لتنفيذ تعليماته للارتقاء بالنظام القضائي إلى المعايير الحديثة والعالمية".

المصدر: "يونهاب"