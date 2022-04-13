المدعي العام في الجنائية الدولية: أوكرانيا مسرح جريمة

أعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الأربعاء أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد أن جرائم تدخل دائرة صلاحيات المحكمة اقترفت خلال النزاع الحالي في أوكرانيا.

وقال خان للصحفيين خلال زيارة إلى مدينة بوتشا الأوكرانية في مقاطعة كييف: "أوكرانيا مسرح جريمة، ونحن هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت".

وشدد المدعي العام على أنه ينبغي "تبديد غبار الحرب بغية الوصول إلى الحقيقة"، مشيرا إلى ضرورة إجراء "تحقيق مستقل وحيادي" في حالات قتل مدنيين في بوتشا.

وأكد أن المحكمة شكلت فريقا خاصا بتقصي الحقائق، بغية "التأكد من أنها تفصل الحقيقة عن الأوهام"، وتابع: "علينا إبقاء ذهننا مفتوحا ومتابعة الحقائق".

ونشرت السلطات الأوكرانية ووسائل إعلام مطلع الشهر الجاري لقطات قيل إنها تظهر جثث عشرات المدنيين الذين اتهمت كييف القوات الروسية بقتلهم خلال فترة سيطرتها على بوتشا.

ورفضت روسيا رفضا قاطعا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن هذه اللقطات لم تنشر فور انسحاب قواتها من بوتشا بل بعد أربعة أيام.

المصدر: "فرانس برس"