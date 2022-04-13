بريطانيا.. القضاء يصدر حكمه بحق "داعشي" قتل النائب ديفيد أميس طعنا

حكم قاض بريطاني، على علي حربي علي، وهو من أنصار تنظيم "داعش"، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا بسكين العام الماضي.

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وقال القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي في لندن: "هذه جريمة قتل أصابت قلب الديمقراطية"، مضيفا أن المدان البالغ 26 عاما "لم يبد ندما أو خجلا".

وأضاف سويني أنه ليس لديه شك في أنها كانت "حالة استثنائية" تستحق الحكم، الذي يأتي بعد يومين من إدانة هيئة محلفين في لندن بالإجماع علي، بارتكاب الهجوم الضاري بالسكين في أكتوبر الماضي.

وقال علي، أثناء إصدار القاضي للحكم، إنه لا يشعر بأي ندم على مقتل أميس، انتقاما من تصويت البرلمان على الضربات الجوية في سوريا في عامي 2014 و 2015.

وطعن المتهم أميس أكثر من 20 مرة بسكين بينما كان يقابل ناخبين في كنيسة في ليه أون سي، جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم القبض عليه في مكان القتل.

المصدر: أ ف ب