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للأسبوع الثالث على التوالي.. الصحة العالمية تشير إلى انخفاض إصابات ووفيات كورونا

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للأسبوع الثالث على التوالي.. الصحة العالمية تشير إلى انخفاض إصابات ووفيات كورونا
Globallookpress
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، انخفاض عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.

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وقالت المنظمة في أحدث تقرير أسبوعي لها عن الجائحة، إن أكثر من سبعة ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق.

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18 بالمائة، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

وأشارت إلى أن هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر" لأن الكثير من الدول التي شهدت انحسارا في تفشي الفيروس غيرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.

وقالت المنظمة إنها تراقب عدة متحورات لفيروس أوميكرون.

المصدر: أ ب 

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