"كان": الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تمكنت من منع 20 هجوما خلال أسبوعين

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه "بموجب تقديرات مسؤولين أمنيين، نجحت الاعتقالات الوقائية، بتوجيه جهاز الشاباك، في الأسبوعين الماضيين، بمنع أكثر من 20 هجوما داخل إسرائيل".

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وفي تقريرها، أوضحت "كان" أن "أنشطة الأجهزة الأمنية، بشكل أساسي في الضفة الغربية، تنفذ في القرى الفلسطينية التي لم يكن فيها خلال السنوات الأخيرة نشاط كبير للجيش الإسرائيلي" لافتة إلى أنه "تم خلال هذه الأنشطة مصادرة وسائل قتالية، عبوات ناسفة، وأنه تم خلالها اعتقال مشتبهين".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه "نتيجة لتعزيز كبير لخط التماس، تم تصليح السياج الفاصل ووضوع مئات المقاتلين"، مشيرا إلى أن "الجهاز الأمني يجري أيضا استعدادته إمكانياته بأن تكون هناك محاولات لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية قبل الأعياد".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أجرى اليوم جولة على طول الجدار الفاصل في الضفة الغربية، وقال: "إلى جانب الأنشطة الاستخباراتية في الهجوم والدفاع، نحن ندفع حلولا تتيح إدخال عشرات آلاف العمال الاضافيين إلى إسرائيل بصورة منظمة" مؤكدا أنه "أمر جميع الأجهزة لتجهيز خطة تشمل ملائمة الأجيال، والتشخيص والأمن ورفع مستوى المعابر نفسها".

وتابع: "على المدى الطويل..هذا سيحسن الأمن وسيحسن أيضا الاقتصاد الإسرائيلي وأيضا الاقتصاد الفلسطيني..نحن سنواصل مكافحة الإرهاب وسنهتم بالاقتصاد".

المصدر: "I24"