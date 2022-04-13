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الرئيس الإيراني يشارك طلابا من أفغانستان مائدة الإفطار (صورة)

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الرئيس الإيراني يشارك طلابا من أفغانستان مائدة الإفطار (صورة)
AP
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
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نشر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، صورة من إفطار الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مع طلاب أفغان في القسم الداخلي لإحدى الجامعات الإيرانية.


وعلى حسابه في "تويتر"، نشر علي بهادري جهرمي الصورة معلقا: "التاريخ الحضاري والثقافي المشترك لإيران وأفغانستان، وتوحيد دماء الشعبين أمام العدوان والاحتلال في ميادين مثل الدفاع المقدس (الحرب الايرانية العراقية) والدفاع عن المراقد (الحرب في سوريا)، وسنوات من التعايش و المحبة بين الشعب الإيراني واللاجئين الأفغان، تشكل حاجزا قويا ضد المؤامرات التي تحاول بث الفرقة والانقسام بين الشعبين".

المصدر: RT

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