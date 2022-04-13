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السفارة الروسية في روما تحث الخارجية الإيطالية على اتخاذ إجراءات لحماية مبانيها

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السفارة الروسية في روما تحث الخارجية الإيطالية على اتخاذ إجراءات لحماية مبانيها
RT
مبنى السفارة الروسية لدى روما، 13 أبريل 2022
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أعلن السفير الروسي لدى روما، سيرغي رازوف، أن سفارته أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الإيطالية طالبت فيها باتخاذ إجراءات إضافية لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية.

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وقال رازوف لقناة "روسيا-24"، اليوم الأربعاء: "لقد أرسلنا، كما هو متوقع، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الإيطالية مع طلب لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن بعثاتنا الخارجية هنا في روما وقنصلياتنا العامة الثلاث التي تعمل في إيطاليا".

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من هذا اليوم بتعرض مبنى السفارة الروسية في روما لهجوم تم خلاله صب طلاء على الباب الأمامي.

المصدر: تاس

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