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الحرس الثوري الإيراني: مقتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا للأخذ بثأر قاسم سليماني

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الحرس الثوري الإيراني: مقتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا للأخذ بثأر قاسم سليماني
AP Hassan Ammar
قائد فيلق القدس الراحل بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
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اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن "مقتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا للأخذ بثأر قائد "فيلق القدس" بالحرس، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أمريكية بالعراق في يناير 2020.

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وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور: "دماء الفريق سليماني غالية جدا..فلو قتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون ذلك كافيا للأخذ بثأر الفريق سليماني..لذلك يجب الثأر لدماء الحاج قاسم بطرق أخرى".

وأضاف باكبور: "ردنا على تحركات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة كان طاحنا وقاسيا حتى الآن".

وتابع: "حققنا معادلة ردع بعد استشهاد الحاج قاسم حيث لم يعد باستطاعة الأعداء القيام بخطوة ضد الجمهورية الإسلامية".

المصدر: "إيسنا"

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