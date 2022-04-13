الحرس الثوري الإيراني: مقتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا للأخذ بثأر قاسم سليماني

اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن "مقتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا للأخذ بثأر قائد "فيلق القدس" بالحرس، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أمريكية بالعراق في يناير 2020.

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وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور: "دماء الفريق سليماني غالية جدا..فلو قتل كل قادة الولايات المتحدة لن يكون ذلك كافيا للأخذ بثأر الفريق سليماني..لذلك يجب الثأر لدماء الحاج قاسم بطرق أخرى".

وأضاف باكبور: "ردنا على تحركات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة كان طاحنا وقاسيا حتى الآن".

وتابع: "حققنا معادلة ردع بعد استشهاد الحاج قاسم حيث لم يعد باستطاعة الأعداء القيام بخطوة ضد الجمهورية الإسلامية".

المصدر: "إيسنا"