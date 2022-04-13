جمهورية دونيتسك: استسلام 1009 عسكريين من مشاة البحرية الأوكرانية

صرح مقر الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية بأن 1009 عسكريين أوكرانيين استسلموا لقوات الأمن المحلية.

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من جانبه قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أمس الاثنين، إن أكثر من ألف فرد من المشاة البحرية الأوكرانية نزعوا سلاحهم في مدينة ماريوبول.

وقال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة "فوستوك" لجمهورية دونيتسك الشعبية في 7 مارس الماضي إن مدينة ماريوبول محاصرة وقد بدأت عملية تحرير أحياء المدينة. ومن بين الوحدات الأوكرانية الأخرى التي لا تزال تقاوم القوات الروسية فوج "آزوف" القومي الذي تم رفع قضية جنائية ضد مقاتليه في روسيا. وتتركز القوات الرئيسية للقوميين الأوكرانيين حاليا في مصنع "آزوفستال" حيث يصل عدد المسلحين، وفقا لممثل الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، إلى 3,5 ألف مقاتل. في 11 أبريل الجاري ذكر رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن قوات الجمهورية قد سيطرت على ميناء ماريوبول.

المصدر: نوفوستي