لوكاشينكو: لسنا أغبياء لنتصرف بأساليب بالية

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على مزاعم انضمام بيلاروس إلى روسيا، إن رئيسي البلدين "ليسا غبيين ليعملا بالأساليب القديمة".

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع حاكم إقليم بريموري، أوليغ كوزيمياكو: "أنظروا، يُزعم أن بيلاروس ستنضم إلى روسيا. بوتين وأنا لسنا غبيين لنعمل بالطرق القديمة".

الموضوع الرئيس لمباحثات لوكاشينكو مع حاكم إقليم بريموري الروسي، هو تعاون بيلاروس مع منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وسيناقش الطرفان تنفيذ المشاريع الحالية ومجالات التعاون الجديدة، وسيجري التركيز على وجه الخصوص على التجارة في مجموعة واسعة من السلع وتوريد المنتجات السمكية إلى السوق البيلاروسية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس البيلاروسي جزيرة روسكي أيضا، حيث سيتعرف على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية والاجتماعية والثقافية في إقليم بريموري.

المصدر: نوفوستي