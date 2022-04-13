موسكو: التصريحات عن "تهديد روسي" للسويد وفنلندا غير ذكية وتخدم مصالح الناتو

انتقدت موسكو تصريحات وزيرة خارجية السويد آن ليندي عن تهديد محتمل قد تواجهه دولتها وفنلندا من قبل روسيا، محذرة من أنها تصب في مصلحة حلف الناتو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، في معرض تعليقها على كلام ليندي عن ضرورة منع روسيا من "تهديد السويد وفنلندا بأي شكل من الأشكال": "هذه التصريحات غير ذكية ولا تستند إلى أي حقائق وتأتي في مجرى الدعاية والاستفزاز".

وذكرت زاخاروفا أنه لا يمكن اعتبار تصريحات ليندي "رأيا مستقلا"، مبدية قناعتها بأنها "لا تتماشى مع مصالح هذين الشعبين وتخدم المصالح الجماعية لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة".

وأكدت ليندي في تصريحاتها أن السويد تنظر في جميع الخيارات المتاحة لتطوير علاقاتها مع الناتو، خصوصا في اتصالاتها الدورية مع فنلندا.

وجاء هذا الكلام على خلفية التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب بعد العملية العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: "تاس"