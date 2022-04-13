لحظة بلحظة.. اليوم الـ49 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

يختتم اليوم الأسبوع السابع للعملية الروسية في أوكرانيا والتي دمر الجيش الروسي خلالها جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.

ميدانيا

...................................................

ردود الفعل