لحظة بلحظة.. اليوم الـ49 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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يختتم اليوم الأسبوع السابع للعملية الروسية في أوكرانيا والتي دمر الجيش الروسي خلالها جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الأوكرانية وسط استمرار المعارك من أجل تحرير كامل أراضي دونباس.
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