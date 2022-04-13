الفريق الانتقالي في كوريا الجنوبية يعتزم إصلاح خطة حيادية الكربون

دعا الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب في كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، إلى إصلاح خطة حيادية الكربون، التي وضعتها إدارة الرئيس مون جيه-إن.

ويسعى الفريق الانتقالي لتعديل خطط حيادية الكربون التي وضعتها إدارة الرئيس مون جيه-إن، وقد يشمل ذلك عكس سياسات التخلص التدريجي من الطاقة النووية وتغيرات في مزيج الطاقة المستخدمة في البلاد.

وادعت اللجنة، أن سياسات إدارة الرئيس مون زادت في الواقع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن الالتزام بالخطة الحالية سيدفع أسعار الكهرباء وسيخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي هذا الصدد قال وون هي-ريونغ، رئيس التخطيط للفريق الانتقالي: "إن حيادية الكربون التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي، طريق لا مفر منه"، وأضاف: "لكن استنتاج فريقنا للطاقة والمناخ هو أن إدارة يون تحتاج لوضع خطط جديدة أمينة وواقعية ومسؤولة فيما يتعلق بحيادية الكربون".

وكانت الحكومة الحالية قد أعلنت العام الماضي أنها ستخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة عن مستويات 2018 بحلول عام 2030، ما مثل ارتفاعا من هدفها السابق البالغ 26.3 بالمئة بشكل حاد، وتعهدت بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

المصدر: "يونهاب"