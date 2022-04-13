الجيش المالي: توقيف ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بـ"الإرهاب"

أعلنت السلطات في مالي، توقيف ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بـ"الإرهاب"، خلال عمليات نفذها الجيش ضد "جهاديين" في وسط البلاد.

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وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان، إن "مفرزة القوات المسلحة المالية في ديابالي أوقفت في 10 أبريل 2022 خمسة مشتبه بهم بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين".

ولم يحدد البيان هويات هؤلاء "المشتبه بهم" الأوروبيين ولا جنسياتهم.

وتشهد مالي، التي يحكمها مجلس عسكري منذ أغسطس 2020، حركات تمرد استقلالية وهجمات جهادية.

المصدر: أ ف ب