شرطة نيويورك تكشف عن هوية أحد المشتبه بهم في هجوم مترو أنفاق بروكلين

كشفت شرطة نيويورك عن أحد الأشخاص المتهمين في هجوم إطلاق النار الذي وقع أمس الثلاثاء(بالتوقيت المحلي) في مترو أنفاق بروكلين وأسفر عن إصابة أكثر من 29 شخصا.

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من جانبه، قال مفوض الشرطة، كيشانت سيويل، موضحا: "هناك بعض المنشورات (في مواقع التواصل الاجتماعي) التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالشخص الذي يهمنا حيث ذكر "التشرد"، وذكر "نيويورك"، وهو يذكر العمدة إريك آدامز، ونتيجة لهذا الحذر الشديد، سنزيد من التفاصيل الأمنية الخاصة بالعمدة".

وأشارت الشرطة إلى إنه تم التعرف على رجل يبلغ من العمر 62 عاما باعتباره شخصا "متهما بالهجوم الوحشي لمترو الأنفاق في بروكلين" الذي أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 29 شخصا.

وأوضحت الشرطة في إفادة صحفية مسائية بأن فرانك جيمس استأجر شاحنة "U-Haul" كانت مرتبطة بهجوم قطار في محطة مترو بروكلين وأنه يجري البحث عنه للاستجواب، حيث تم العثور على مفتاح الشاحنة في مكان الواقعة، وكذلك بطاقة الائتمان التي استأجرت السيارة بها من فيلادلفيا.

وقالت الإدارة إنه من غير الواضح ما إذا كان جيمس هو المتهم الأساسي.

المصدر: RT + "نيويورك بوست"