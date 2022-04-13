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المرشد الإيراني الأعلى: نصف ساعة أنقذت صدام من الوقوع في أيدينا

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المرشد الإيراني الأعلى: نصف ساعة أنقذت صدام من الوقوع في أيدينا
AFP
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نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد الأعلى على خامنئي أن الحرس الثوري الإيراني كاد يقبض على صدام حسين خلال إحدى العمليات أثناء الحرب الإيرانية العراقية.

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ونُقل عن خامنئي قوله إن صدام حسين كان "أجرى مقابلة مع الإعلام في بداية الحرب بالقرب من مدينة إيلام (تقع غرب إيران)، ثم صرّح صدام قائلا إن مقابلته التالية ستكون في طهران! لكنكم رأيتم ما حدث له خلال الحرب وبعدها".

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية عن صدام إنه كان محظوظا خلال عملية "الفتح المبين"، مشيرا إلى أنه كان على وشك الوقوع في الاسر بيد الحرس الثوري، مضيفا "هم وصلوا إلى موقع تواجده، ولو كانوا وصلوا أسرع  بقدر نصف ساعة، لكان تم القبض عليه، لكنه كان محظوظا وتمكن من الهرب".

وانتقل خامنئي إلى الحاضر، فقال "إن المهرج الأمريكي صرّح مؤخرا أنهم "سيحتفلون بعيد الميلاد في طهران! يقولون كثيرا من هذا القبيل، لكن الواقع بعيد كل البعد عما يتمنونه".

المصدر: فارس

 

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