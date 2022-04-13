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صحيفة: واشنطن تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني لتعزيز هيمنتها العالمية

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صحيفة: واشنطن تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني لتعزيز هيمنتها العالمية
AP
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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توصلت صحيفة "People's Daily" الصينية إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة يمكن اعتبارها بحق أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم.

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وكتبت الصحيفة: "بعد الحرب العالمية الثانية استخدمت الولايات المتحدة وبلدان حلف الناتو أساليب التدخل المباشر وغير المباشر، مما أدى إلى عدم الاستقرار المستمر في العالم كله. يشارك الجانب الأمريكي غالبا في كل نزاع أو مواجهة كبيرة وصغيرة".

وأضافت أن الولايات المتحد تقوم منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل دائم، كما قدمت مبادرة حول فرض عقوبات على موسكو وتورطت بشكل متكرر في التحريض. وترى الصحيفة أن واشنطن الرسمية تحاول بهذه الصورة أي عن طريق تصعيد الخلافات تعزيز هيمنتها العالمية.

ونوهت بأن الولايات المتحدة خبيرة في مسألة التحريض على الارتباك العسكري والاستفادة منه.

وكتبت صحيفة "Global Times"، سابقا، أن الولايات المتحدة لا تريد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتعمل ما بوسعها لتأخير وقف التصعيد.

المصدر: نوفوستي

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