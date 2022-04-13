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وسائل إعلام: حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تجري تدريبات في بحر اليابان

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وسائل إعلام: حاملة الطائرات الأمريكية
Legion-Media Clint Davis - US Navy Via CNP
حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"
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أفادت قناة "إن إيتش كي" اليابانية نقلا عن مصادرها بأن حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" تجري تدريبات مشتركة مع القوات اليابانية في بحر اليابان، تهدف إلى "ردع" بيونغ يانغ.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد السفينة الأمريكية يوم 11 أبريل بالقرب من جزيرة تسوشيما اليابانية جنوب غربي البلاد.

وحسب القناة، فإن التدريبات العسكرية الخالية قد تكون مرتبطة بالجهود "لردع" كوريا الشمالية التي نفذت عددا من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الجاري.

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ويشار إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية دخلت بحر اليابان آخر مرة في نوفمبر عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية ستحتفل في 15 أبريل بالذكرى الـ 110 لميلاد مؤسس الجمهورية كيم إيل سونغ، وفي 25 أبريل بالذكرى الـ 90 لتأسيس جيش كوريا الشعبي.

وتتوقع الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي جديد أو تجربة نووية بمناسبة الاحتفالات.

المصدر: تاس

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