إسبانيا.. إصابة 4 أشخاص في انفجار بحانة في برشلونة (فيديو)

أسفر انفجار وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في مبنى سكني في مدينة برشلونة الإسبانية عن إصابة 4 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الانفجار وقع فى الطابق الأرضي من المبنى حيث كان يوجد حانة وتسبب في اندلاع حرائق في طوابق أخرى في مبان مجاورة.

وأكد ألبرت باتلي، مستشار الأمن في المدينة، أن صاحب الحانة في حالة خطيرة، مشيرا إلى أنه يخضع للرقابة الأمنية.

وقام رجال الإطفاء بإخلاء ما مجموعه 8 مبان، وعلى الرغم من السماح لبعض الأشخاص بالعودة إلى منازلهم، فإن الأضرار الهيكلية التي لحقت بالمبنى في كارير دي فالينسيا رقم 73، وشقتين في أفينجودا روما رقم 90، تعني أن هؤلاء السكان سيضطرون إلى الانتظار.

وحسب موقع "catalan news"، فقد قالت إليانا التي تعيش في المبنى الذي وقع فيه الانفجار، "غادرنا بسرعة لنرى ما كان يحدث.. خرجت إلى الشرفة ورأيت دخانا كثيفا في الشارع واعتقدت على الفور أن فتاة فجرت الحانة".

وأضافت: "لقد هددت فتاة المارة والأشخاص في الحانة المجاورة وتوعدت بحرقها'.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن صاحب الحانة كان يمثل مشكلة وحاولت الشرطة إغلاق المحل يوم الجمعة الماضي لتجد أن المؤسسة كانت مغلقة بالفعل عند وصول عناصرها.

ووردت للشرطة في وقت سابق مزاعم بإهمال المحل وقد صدر أمر قضائي قبل أيام من الانفجار بإغلاقه.

@clitemnestra_14 Justificante:

Tenía que hacer un "mandao" cerca de donde ha habido una explosión y un incendio importantes está madrugada en Barcelona, y me he asomado a cotillear.

Fijáos cómo ha quedado, enrollado al árbol,el cierre metálico del local. pic.twitter.com/0yeydVcdgM — Berenguer V (@BerenguerV1) April 12, 2022

Imatges de l'incendi del carrer València de Barcelona posterior a l'explosió d'aquesta matinada. pic.twitter.com/0ze136m3u5 — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) April 12, 2022

#VÍDEO ▶️



Una «explosión con bolas de fuego» en un bar deja un herido grave y 8 edificios afectados en Barcelona



👉 https://t.co/ztZswpJ57Mpic.twitter.com/sL6yiLao3k — okdiario.com (@okdiario) April 12, 2022

Moments esgarrifants incendi a Barcelona entre carrer valencia i avinguda roma. Explosió i molta flama i fum. Espero que tothom estigui bé…. Molt de vent i propagació ràpida. Bombers treballant-hi ja @324catpic.twitter.com/7uoimnnFX0 — Robert Diez (@robertdiezjr) April 12, 2022

المصدر: وسائل إعلام إسبانية