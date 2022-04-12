البيت الأبيض: واشنطن لا تملك دليلا على تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أنه ليس لدى السلطات الأمريكية أي دليل على تدخل روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقالت: "ليس لدينا أي تأكيد على ذلك في الوقت الحالي".

ورفضت بساكي الكشف عما إذا كانت واشنطن قلقة بشأن احتمال فوز مرشحة اليمين مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وزعمت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بتدخل روسيا في العمليات الانتخابية الأمريكية، لكن موسكو رفضت باستمرار المزاعم الأمريكية.

المصدر: تاس