قرغيزستان: طاجيكستان تنقل قوات إلى منطقة الحادث العسكري على الحدود

أعلن حرس الحدود القرغيزي أن طاجيكستان تنقل قوات نحو منطقة الحادث العسكري على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وقالت هيئة حرس الحدود في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "الأوضاع على الحدود القرغيزية الطاجيكية متوترة. وتم رصد نقل قوات من قبل الجانب الطاجيكي إلى مكان الحادث".

وأكد حرس الحدود أنه "يتخذ كافة الإجراءات لضمان استقرار الوضع".

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وفي وقت سابق أعلن حرس الحدود القرغيزي عن تعرض عدة بلدات في منطقة باتكين الحدودية بجنوب غربي قرغيزستان للقصف من قبل القوات الطاجيكية مساء الثلاثاء.

وبالتزامن مع الحادث جرت محادثات بين السلطات القرغيزية والطاجيكية بشأن القضايا الأمنية في المناطق الحدودية.

المصدر: إنترفاكس