واشنطن تفرض عقوبات على عصابة "كيناهان" وتتهمها بإدارة أعمالها من دبي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من كبار أعضاء عصابة "كيناهان" الإيرلندية للجريمة المنظمة، واتهمت العصابة بإدارة أعمالها من الإمارات.

وقال مسؤولون في الوزارة إن دانييل كيناهان هو أحد الأشخاص السبعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات، والذي عمل في السابق مستشارا للملاكم تايسون فيوري.

وقال مسؤولو وزارة الخزانة إن كيناهان "يدير العمليات اليومية للمنظمة على الأرجح".

وظهرت عصابة "كيناهان" في دبلن في تسعينيات القرن الماضي، وتقول الولايات المتحدة إنها واحدة من أكبر عصابات الجريمة في العالم.

وتابعت الخزانة الأمريكية أن "العصابة التي تستخدم دبي الآن مركزا لأنشطتها غير القانونية، جذور في إيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات، كما لديها مصالح تتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الأموال".

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة المعني بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن العصابة "تهرب مخدرات قاتلة بما في ذلك الكوكايين إلى أوروبا، كما تشكل تهديدا للاقتصاد المشروع بأكمله من خلال دورها في غسيل الأموال العالمي".

وتستهدف العقوبات كيناهان، الذي حددت اسمه المحكمة العليا الإيرلندية سابقا بوصفه مراقبا لحسابات العصابة ومديرا لها، ووالده كريستوفر الكبير، وهو مهرب مخدرات مدان ومؤسس محتمل للعصابة، وشقيقه كريستوفر الصغير، المتهم بالعمل مع عصابة "نقل وبيع المخدرات في المملكة المتحدة".

كما رصدت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أي من أعضاء أسرة كيناهان الثلاثة.

المصدر: BBC