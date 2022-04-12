رئيس الأركان البريطاني: الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفعنا لإعادة التفكير في قرار خفض حجم جيشنا

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث إن "الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفع إلى إعادة التفكير في قرار الحكومة بخفض حجم الجيش البريطاني".

وأشار سميث إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "يجب أن تجبرنا على إعادة التفكير في قرار الحكومة بخفض حجم الجيش البريطاني، خصوصا في ظل إرسال بريطانيا مزيدا من القوات إلى إستونيا بينما يعزز "الناتو" الدفاع على جناحه الشرقي".

وأضاف: "أعتقد أن هيكلنا وقائمة التسوق المتزايدة للمخرجات المحتملة في أعقاب إعادة تعريف الدفاع والردع الأوروبي، ستطلب المزيد من القوة الميدانية وأود أن أرى المزيد من الاستثمار في الجيش".

LIVE: Security and the Role of Land Power



With Chief of the General Staff, General Sir Mark Carleton-Smith KCB CBE (@ArmyCGS)



And Chief of Staff of the US Army, General James C. McConville, USA. https://t.co/s8ZYESUEy4 — Policy Exchange (@Policy_Exchange) April 12, 2022

وأشار إلى "أننا نقوم حاليا بقياس الحرب في الشهور، لكن يجب أن نتوقع قياسها بالسنوات".

UK's Chief of the General Staff Mark Carleton-Smith says we are currently measuring war in months but we should expect to measure it in 'months, certainly' and likely years. https://t.co/l3LJqpWVtUpic.twitter.com/RJjLrG8vaL — Latika M Bourke (@latikambourke) April 12, 2022

المصدر: Mirror