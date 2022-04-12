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رئيس الأركان البريطاني: الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفعنا لإعادة التفكير في قرار خفض حجم جيشنا

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رئيس الأركان البريطاني: الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفعنا لإعادة التفكير في قرار خفض حجم جيشنا
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، الجنرال مارك كارلتون سميث إن "الصراع في أوكرانيا يجب أن يدفع إلى إعادة التفكير في قرار الحكومة بخفض حجم الجيش البريطاني".

وأشار سميث إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "يجب أن تجبرنا على إعادة التفكير في قرار الحكومة بخفض حجم الجيش البريطاني، خصوصا في ظل إرسال بريطانيا مزيدا من القوات إلى إستونيا بينما يعزز "الناتو" الدفاع على جناحه الشرقي".

وأضاف: "أعتقد أن هيكلنا وقائمة التسوق المتزايدة للمخرجات المحتملة في أعقاب إعادة تعريف الدفاع والردع الأوروبي، ستطلب المزيد من القوة الميدانية وأود أن أرى المزيد من الاستثمار في الجيش".

وأشار إلى "أننا نقوم حاليا بقياس الحرب في الشهور، لكن يجب أن نتوقع قياسها بالسنوات".

المصدر: Mirror

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