بيسكوف حول "اعتقال" ميدفيدتشوك: من السابق لأوانه التعليق على ذلك

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه شاهد الصور التي يظهر فيها السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك المزعوم وهو محتجز، لكنه اعتبر أنه من السابق لأوانه التعليق عليها.

وقال بيسكوف: "فيما يتعلق بميدفيدشوك، نعم لقد رأيت ذلك. ولكن لا أستطيع أن أقول أي شيء عن مدى صحتها".

وأكد أنه سيكون من الخطأ قول أي شيء حول هذا الموضوع دون وجود تأكيدات.

وأضاف: "هناك الكثير من الأخبار الكاذبة تأتي الآن من أوكرانيا، وتتم صناعة العديد من الأخبار الكاذبة، بشكل احترافي أو غير احترافي في أوكرانيا بمساعدة مساعدين دوليين، ولهذا فإن اعتبار هذه الأنباء حقيقية بشكل فوري هو شيء خاطئ".

المصدر: تاس