المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يزور سيئول الأسبوع القادم

قالت مصادر إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونغ كيم، سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم لتنسيق السياسات قبل إطلاق الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب يون سيوك-يول.

ومن المتوقع أن يصل كيم إلى سيئول يوم الاثنين، في زيارة تستمر لمدة 4 أيام لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي نوه كيو-دوك، ومسؤولين آخرين في الإدارة الحالية والإدارة القادمة، كما سيزور نائبه جونغ باك سيئول خلال نفس الفترة.

وتأتي زيارة كيم وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في الذكرى السنوية لميلاد مؤسسها الراحل كيم إيل-سونغ يوم الجمعة، وأيضا تزامنا مع التدريبات العسكرية المشتركة السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي ردت عليها كوريا الشمالية بغضب.

ومن المحتمل أن يناقش كيم الاستعدادات لقمة يون الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي لم يتم تحديد موعدها بعد، لكنها قد تتزامن مع زيارة محتملة لبايدن إلى اليابان في أواخر مايو.

المصدر: "يونهاب"