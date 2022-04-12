زيلينسكي يعلن اعتقال قيادي في المعارضة الأوكرانية بعملية أمنية خاصة

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اعتقال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة".

وكتب زيلينسكي على تلغرام معلقا على صورة رجل يشبه ميدفيدشوك مقيد اليدين: "تم تنفيذ عملية خاصة بفضل أجهزة الأمن الأوكرانية".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في 20 مارس الماضي، عن تعليق أنشطة بعض أحزاب المعارضة المزعوم ارتباطها بروسيا، خلال فترة الأحكام العرفية. ومن بين هذه الأحزاب: "منصة المعارضة – من أجل الحياة" و"ناش" و"كتلة المعارضة" و"المعارضة اليسارية" و"اتحاد قوى اليسار" و"القوة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي الأوكراني" و"الحزب الاشتراكي الأوكراني" و"الاشتراكيون" و"كتلة فلاديمير سالدو".

المصدر: تاس