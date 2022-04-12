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حرس حدود قرغيزستان: القوات الطاجيكية قصفت بلدة قرغيزية

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حرس حدود قرغيزستان: القوات الطاجيكية قصفت بلدة قرغيزية
Legion-Media Iliya Mitskovets
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أعلن حرس الحدود القرغيزي أن قوات طاجيكستان قصفت بلدة دوستوك بجنوب غربي قرغيزستان على الحدود مع طاجيكستان.

وأكدت هيئة حرس الحدود القرغيزية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "الجانب الطاجيكي توقف عن قصف بلدة دوستوك القرغيزية بالهاون، وأن المحادثات بين ممثلي قرغيزستان وطاجيكستان على الحدود مستمرة".

وأضاف البيان أن الأوضاع على الحدود بين البلدين "متوترة".

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مناوشات جديدة بين حرس حدود قرغيزستان وطاجيكستان

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان حرس الحدود القرغيزي عن تعرض البلدة المذكورة للقصف.

يذكر أن الاشتباكات على الحدود بين القوات القرغيزية والطاجيكية اندلعت يوم الثلاثاء في أعقاب تسلل القوات الطاجيكية إلى أراضي قرغيزستان بعمق نحو 20 كلم.

وجدير بالذكر أن بعض المناطق الحدودية بين البلدين لا يزال الجدل حولها مستمرا، حيث لم تنجز بعد عملية ترسيم الحدود. وتحدث هناك مناوشات بين قوات البلدين بين حين وآخر منذ سنوات.

المصدر: تاس

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