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الدبلوماسيون الروس يعودون من اليونان على متن رحلة جوية خاصة

أخبار العالم

الدبلوماسيون الروس يعودون من اليونان على متن رحلة جوية خاصة
Legion-Media
صورة أرشيفية
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عاد 12 دبلوماسيا روسيا إلى موسكو في رحلة جوية خاصة بعدما أعلنت السلطات اليونانية أنهم غير مرغوب فيهم في 6 أبريل.

ولا يوجد اتصال طيران مباشر مع اليونان بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، لذلك تم تنظيم رحلة جوية خاصة لإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم.

وكان في وداعهم في مطار أثينا الدولي السفير الروسي لدى اليونان أندريه ماسلوف والعديد من زملائهم.

وأكدت الخارجية اليونانية في وقت سابق أنها أبلغت سفير موسكو لدى أثينا بإعلانها 12 موظفا في الممثليات الدبلوماسية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها في اليونان، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي بالتوافق مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

المصدر: نوفوستي

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