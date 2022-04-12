وزير الدفاع التركي: طائرتا "يوسف الكبير" العالقتان في أوكرانيا "بوضع سليم"

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن الطائرتين العالقتين في أوكرانيا جراء إغلاق مجالها الجوي في "وضع سليم"، وأنهما ستعودان إلى تركيا في أول فرصة متاحة.

وفي كلمة خلال اجتماع عبر اتصال مرئي، ضم كبار القادة والضباط في الجيش، أشار أكار إلى أن طاقم طيران وفريقا تقنيا توجه إلى أوكرانيا من أجل فحص الطائرتين اللتين نقلتا مساعدات إنسانية إلى هناك.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار أنه بحث مواضيع دفاعية وأمنية والتطورات في أوكرانيا خلال الاجتماع السداسي مع وزراء دفاع بلغاريا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وجورجيا الأسبوع الفائت عبر اتصال مرئي، والاجتماع الثلاثي في إسطنبول مع وزيري دفاع بريطانيا وإيطاليا.

وأكد وزير الدفاع التركي أن المباحثات التي أجراها أكدت الاتفاق على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفيما يخص طائرتي "A400M" الملقبتين بـ "يوسف الكبير"، العالقتين في مطار "بوريسبول" إثر إغلاق المجال الجوي بعد نقلهما مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، قال أكار: "ذهب طاقم طيران وفريق فني وفحصوا الطائرتين، حيث إنهما بوضع سليم، ولا يوجد أي مشكلة بهذا الخصوص، وسنرجعهما إلى الوطن في أول فرصة".

المصدر: وكالة "الأناضول"