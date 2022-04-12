شتاينماير يكشف عن شرط عودة "العلاقات الطبيعية" لبلاده مع روسيا

أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه "من المستحيل العودة إلى العلاقات الطبيعية مع روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين"، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت الوكالة، إلى أن شتاينماير قال في إفادة صحفية في وارسو: "هذه الحرب ستتطلب لفترة طويلة دعمنا وقدرتنا على الدفاع واستعدادنا لتحمل العبء".

وأضاف: "في الوقت الحالي هناك شيء واحد واضح.. العودة إلى الحياة الطبيعية مع روسيا في عهد بوتين أمر مستحيل"، حسب "نوفوستي".

ودعا شتاينماير إلى "توثيق والتحقيق في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، ومحاسبة المجرمين والمسؤولين سياسيا".

من جهته، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق، إن "روسيا ترفض رفضا قاطعا اتهامات كييف بارتكاب جرائم حرب على أراضي أوكرانيا"، مؤكدا أن "هناك أدلة على جرائم ارتكبها الجيش الأوكراني والنازيون الأوكرانيون ضد المدنيين".

وأشار إلى "جريمة استهداف المدنيين في كراماتورسك، حيث ضرب صاروخ أوكراني من طراز (توتشكا أو) تجمعا لمدنين بالقرب من محطة سكة حديد كراماتورسك كانوا يستعدون لعملية إجلاء، مما أدى على سقوط عشرات الضحايا بينهم 5 أطفال".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية وشهود عيان وقنوات إعلامية غربية أن "هذا النوع من الصواريخ تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية".

المصدر: "نوفوستي"