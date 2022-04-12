الشرطة التركية تعتقل 15 لاجئا سوريا

اعتقلت الشرطة التركية 15 شخصا بينهم نساء من اللاجئين السوريين بعد مناوشات في أحد فروع الهجرة في البلاد.

وحسب صحيفة "زمان" التركية فقد هاجم لاجئون سوريون مبنى إدارة الهجرة في مدينة شانلي أورفة جنوب شرق تركيا، و"بسبب الفوضى، اعتقلت الشرطة عددا من منهم، بينهم نساء".

وقالت الصحيفة إن مناوشات حدثت بين الموظفين وعدد من اللاجئين السوريين الذين كانوا يطالبون بإنهاء إجراءات داخل إدارة الهجرة "دون الحصول على موعد مسبق".

وأضافت أن أفراد الأمن أخرجوا عددا من المحتجين، "ليحضروا لاحقا رفقة أقاربهم ويقوموا برشق مبنى إدارة الهجرة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الأمن وتحطم نوافذ المبنى".

وأضافت الصحيفة أنه وعلى خلفية ذلك حضرت الشرطة إلى موقع الحادث في حي كارشياكا ببلدة خليلية، واعتقلت 15 شخصا.

المصدر: "زمان" التركية