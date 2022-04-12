وزير تركي يدعو الشباب للاقتداء بأردوغان

دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الشباب الأتراك إلى أن يكونوا مثل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخاطب صويلو الشباب خلال لقاء في العاصمة أنقرة على مائدة الإفطار، قائلا: "أنتم، كل واحد منكم، ستكونون رجب طيب أردوغان في مجالكم.. ستكونون أصحاب تفاهم لا ينحني أمام العالم، وهذا يجعل العالم كله يركع بقولك أنا مسلم، أنا تركي".

وأكد صويلو أن الشباب قاوموا الانقلابيين الخونة ليلة 15 يوليو، مضيفا: "بينما كان الجميع مترددين في مساء يوم 15 يوليو، وقف شباب هذا البلد في مواجهة الدبابات بأيديهم الخالية، ولهذا نثق بكم.. نحن نفخر بكم".

وأشار صويلو إلى أن الشباب سيجعل تركيا تصل إلى نقطة مختلفة تماما، وهو لديه ثقة تامة في ذلك.

وأنهى صويلو تصريحاته للشباب بعبارة: "أولئك الذين يهاجمون تركيا لن يكونوا قادرين على تحمل حماسكم وطاقتكم.. سوف تدمرهم على الأرض وستضع توقيعك لتركيا العظيمة".

وتأتي تصريحات وزير الداخلية حول أردوغان، بعد أن دعا وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، إلى منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جائزة نوبل.

وقال تشاووش أوغلو بحسب ما نقل عنه الصحفي عبد القدير سيلفي: "بالطبع، الشيء المهم هو إحلال السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.. لهذا السبب بالذات أعتقد أن الرئيس أردوغان يستحق جائزة نوبل للسلام من حيث تتويج جهوده لتحقيق السلام".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده في فلسطين دون أن يفعل أي شيء آخر، ولكن الرئيس أردوغان قام بأشياء كثيرة، لهذا السبب يستحق نوبل.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية