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إسرائيل تكشف حقيقة "الكؤوس المشبوهة" وتبرئ الصين

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إسرائيل تكشف حقيقة
Gettyimages.ru
إسرائيل تبرئ الصين من شبهة التجسس عبر هدية
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أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن الصين لم تتنصت على وزير إسرائيلي قدمت له كوبا حراريا كهدية في عيد الفصح واشتبه بوجود جهاز تنصت بداخله.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء بأن جهاز الأمن العام "الشاباك" اشتبه بإخفاء الصين جهاز تنصت في هدية أرسلت لوزيرة إسرائيلية، قبل أن يتبين عدم صحة الأمر.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن جهاز الأمن العام "الشاباك" يشتبه بإخفاء الصين جهاز تنصت في كوب حراري أهدي لوزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت سابق أن الاشتباه برز بعد أن عثر الفحص الروتيني للهدية على "مواد مشبوهة، وتم تحويلها إلى جهاز الشاباك للاشتباه باحتوائها على جهاز تنصت".

ونقلت عن جهاز الشاباك، قوله إن "الحادث قيد التحقيق".

كما كشفت "هآرتس" أن "الشاباك" اتصل في أعقاب الحادث بمكاتب حكومية إضافية لتحديد مكان المزيد من هذه الأكواب، لكن مكاتب الوزارات الأخرى قالت إنها لم تتلق مثل هذه الهدايا من السفارة الصينية.

وقالت "هآرتس" إن السفارة الصينية في إسرائيل دحضت "الشائعات التي لا أساس لها".

وأفادت بأن السفارة وصفت الهدايا بأنها "ممارسة معتادة، وتعبير عن الصداقة بمناسبة عيد الفصح اليهودي".

ونقلت عن السفارة الصينية قولها: "نطلب من وسائل الإعلام، سحب التقارير الكاذبة على الفور".

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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