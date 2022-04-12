إيران تنتقد عدم توفير الحماية الأمنية للبعثات الإيرانية في أفغانستان وتطالب كابل بتوضيح

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن استيائه حيال عدم توفير حماية للبعثات الدبلوماسية الإيرانية العاملة في أفغانستان من قبل الدولة المستضيفة.

وقال: "ينبغي لنا اتخاذ الحيطة والحذر من مؤامرات الأعداء في هذا الخصوص"، مشيرا إلى أنه "اطمأن على سلامة جميع زملائه العاملين لدى البعثات الدبلوماسية خلال اتصال هاتفي مع السفير والقنصل العام الايرانيين في كابل وهرات"، وذلك عقب الاعتداء الذي حصل على البعثات الدبلوماسية في أفغانستان.

ولفت عبد اللهيان إلى أنه وخلال مباحثاته الأخيرة في الصين، مع مسؤول وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في أفغانستان، حمل الأخيرة "مسؤولية توفير كامل الحماية الأمنية للمراكز الدبلوماسية الإيرانية العاملة في أفغانستان".

وطالب الحكومة المؤقتة في افغانستان، بتقديم شرح فيما يخص الاعتداء الذي طال أمس الاثنين السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في كابل وهرات.

المصدر: RT + "إرنا"