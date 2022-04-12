الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يعتذر للرئيسة السابقة ويتعهد بإعادة اعتبارها

التقى الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول بالرئيسة السابقة المعزولة بارك كون-هيه، معربا عن أسفه إزاء علاقتهما أثناء تحقيقات الفساد معها، كما دعاها إلى حضور حفل تنصيبه.

وقال يون للصحفيين بعد زيارة بارك في مقر إقامتها في مدينة دايغو: "تحدثنا عن صحة الرئيسة، وأخبرتها عن ندمي وشعوري بالأسف لعدم الاعتراف بالسياسات الجيدة والإنجازات التي حققتها بارك"، وأكد أنه سيحاول استعادة اعتبارها من خلال الترويج لأعمالها ونجاحاتها.

وقال مسؤولون من الجانبين إن يون وجه الدعوة إلى بارك لحضور حفل التنصيب في 10 مايو، وقالت بارك ردا على ذلك إنها ستحاول الحضور.

وطلبت بارك من الرئيس المنتخب أن يعتني بصحته جيدا، قائلة إن "الصحة مهمة حقا بمجرد أن تتولى المنصب".

وكان يون قد قاد فريق التحقيق في عام 2016 في فضيحة فساد بارك التي أدت إلى عزلها من منصبها وسجنها. وقال يون خلال الحملة الانتخابية إنه فعل ما كان يجب عليه فعله كمدع عام، لكنه يشعر بالأسف تجاه بارك.

وتم العفو عن الرئيسة السابقة في ديسمبر بعد أن أمضت أربع سنوات وتسعة أشهر في السجن، حيث حكم عليها بالسجن لمدة 22 عاما في تهمة الفساد. وبعد شهور من العلاج في أحد مستشفيات سيئول، عادت بارك الشهر الماضي إلى مسكنها الجديد في مسقط رأسها.

المصدر: "يونهاب"