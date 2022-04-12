زاخاروفا تحث بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على كشف مهامها في دونباس

حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي على التفسير بشكل تفصيلي للمهام التي كانت تنفذها في دونباس.

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وقالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء في بث قناة "روسيا-24": "يجب تفسير ما هي المهام التي كانت تنفذها. على الرغم من أنني أقوله مرة أخرى، فإن كلمة "المهمة" ليست مناسبة جدا هنا، لأنهم يسمون أنفسهم هكذا، على الرغم من أنهم لم يكونوا كذلك لبعض الوقت. هذا ما يجب تحديده. ولكن يبدو لي أنه يجب على هذه المنظمة الآن أن تدلي ببيانات ذات صلة وأن توضح ما الذي تعمله وأي شكل تقوم به في هذه المنطقة".

وكتبت وزيرة الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، سابقا، في صفحتها على "تلغرام" أنه يجب على منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وقف نشاطها في أراضي الجمهورية بحلول 30 أبريل الجاري. وقالت إن عمل البعثة لا يجب أن يتواصل في أراضي الجمهورية بسبب تغير الحقيقة السياسية، وتوقف سريان مفعول اتفاقيات مينسك، كما تغير الوضع القانوني بسبب الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية من جانب روسيا.

المصدر: نوفوستي