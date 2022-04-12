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"بتوجيه العدو".. الداخلية الإيرانية تعلق على الاعتداءات التي استهدفت السفارة والقنصلية في أفغانستان

أخبار العالم

AP
العلم الإيراني
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اعتبر وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "التطورات الأخيرة في هرات وكابل، حدثت بتوجيه العدو لبث الخلافات بين إيران وأفغانستان".

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اعتداء على سفارة إيران في أفغانستان
اعتداء على سفارة إيران في أفغانستان

وعلق أحمد وحيدي على التطورات في مدينتي هرات وكابل الأفغانيتين خلال الأيام الأخيرة، محذرا من "محاولات الأعداء ومخططاتهم الرامية للوقيعة بين البلدين الجارين إيران وأفغانستان".

وكان المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية سيد رسول موسوي، قد استدعى القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية بطهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات التي استهدفت السفارة الإيرانية في كابل والقنصلية الإيرانية في هرات.

المصدر: RT + "فارس"

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